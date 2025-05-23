Yığılca'da içme suyu arıtma tesisi çalışmalarında sona gelindi

Yığılca Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu arıtma tesisi modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Savaş, AA muhabirine, çalışmaların yaklaşık 2 milyon lira bütçeyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Nisan ayında ihalesini yaptığımız içme suyumuzun modernizasyonu son aşamaya geldi. Bugün itibarıyla içme suyu tesisimizi insani değerlere uygun hale yükselttik. Gereken bakım ve onarımlar ne yazık ki yeterince yapılmamış. Burası 16 yıllık tesis. İnsan odaklı çalıştığımız için 2 milyon liralık bir maliyetle önceliği buraya verdik. Yapılan çalışma ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Belediye çalışmaları kapsamında çevre ajans başkanlıklarınca hibe ve destek programlarından yararlandıklarını aktaran Savaş,"İçme suyu arıtma tesisi dezenfeksiyon istemi ile klorlama ünitesi yenilenmiş ve klorun suya homojen olarak dağılması sağlanmıştır. Suyun giriş ve çıkışının kontrol altına alınabilmesi için elektromanyetik debimetre tedariki yapılmıştır. Kurumun kademesinde eksik olan elektrofizyon manşon ve polietilen boru temin edilmiştir." ifadelerini kullandı.