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        Yığılca'da içme suyu arıtma tesisi çalışmalarında sona gelindi

        Yığılca Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu arıtma tesisi modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:49
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        Yığılca'da içme suyu arıtma tesisi çalışmalarında sona gelindi
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        Yığılca Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu arıtma tesisi modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

        Savaş, AA muhabirine, çalışmaların yaklaşık 2 milyon lira bütçeyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Nisan ayında ihalesini yaptığımız içme suyumuzun modernizasyonu son aşamaya geldi. Bugün itibarıyla içme suyu tesisimizi insani değerlere uygun hale yükselttik. Gereken bakım ve onarımlar ne yazık ki yeterince yapılmamış. Burası 16 yıllık tesis. İnsan odaklı çalıştığımız için 2 milyon liralık bir maliyetle önceliği buraya verdik. Yapılan çalışma ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

        Belediye çalışmaları kapsamında çevre ajans başkanlıklarınca hibe ve destek programlarından yararlandıklarını aktaran Savaş,"İçme suyu arıtma tesisi dezenfeksiyon istemi ile klorlama ünitesi yenilenmiş ve klorun suya homojen olarak dağılması sağlanmıştır. Suyun giriş ve çıkışının kontrol altına alınabilmesi için elektromanyetik debimetre tedariki yapılmıştır. Kurumun kademesinde eksik olan elektrofizyon manşon ve polietilen boru temin edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Türkmen de tesisin temizlenerek faaliyete açılan kısımlarıyla önceki kısımları arasındaki farkın, insan sağlığına verilen önemi gözler önüne serdiğini kaydetti.

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