Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de devrilen ambulansta sürücü ile sağlık personeli yaralandı

        Düzce'de ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de devrilen ambulansta sürücü ile sağlık personeli yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de ambulansın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kuzey Çevre Yolu D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu istikametine seyreden C.T. idaresindeki 34 JY 7510 plakalı ambulans, AFAD Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü çevreleyen bariyere çarptı. Savrulan araç, yolun sağ şeridinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki sağlık personeli Ç.A, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Ambulansın, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye ait olduğu ve içinde hasta bulunmadığı öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Düzce Bilim Merkezi ara tatilin adresi Tatili atölye etkinlikleriyle geçiri...
        Düzce Bilim Merkezi ara tatilin adresi Tatili atölye etkinlikleriyle geçiri...
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına te...
        Düzce'de kadınlar, terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına te...
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de 1 kişi pasajın bodrumunda ölü bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu
        Düzce'de pasaj bodrumunda erkek cesedi bulundu