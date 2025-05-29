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        Düzce'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:48
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        Düzce'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.

        S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan F.Y'ye çarptı.

        Kazada yaya ve motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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