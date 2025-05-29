Düzce'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan F.Y'ye çarptı.
Kazada yaya ve motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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