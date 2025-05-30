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        Düzce'de anaokul öğrencileri atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi

        Düzce'de "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:18
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        Düzce'de anaokul öğrencileri atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi
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        Düzce'de "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

        Haziran ayının 5'inde kutlanan Dünya Çevre Günü, Düzce Belediyesince uygulanan "Temiz Şehir Düzce" projesi kapsamında haftaya yayılarak kutlanıyor.

        Bu kapsamda protokol üyeleri, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetleri giyen öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Belediye önünden başlayarak Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüşün ardından öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi.

        Etkinlikte konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gelecek nesillere yaşanabilir çevre bırakma sorumluluklarının olduğunu belirterek, bu konudaki duyarlılığın farkında olduğunu ancak bunun daha iyi olması için kararlı şekilde çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de çocukların çevre bilinciyle yetişmelerini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çevre bilinci önce evde daha sonra okulda pekişir. Bu konuda sayın Valimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze, velilerimize ve çok kıymetli minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

        Konuşmaların ardından alanda kurulan atölye ve sergiler, katılımcılar tarafından gezildi.

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