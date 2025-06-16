Düzce'de ilkokul öğrencilerinin çevre temizliği duyarlılığı güvenlik kamerasında
Düzce'de bir okulda düzenlenen sosyal deneyde yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.
Düzce'de bir okulda düzenlenen sosyal deneyde yere bırakılan çöpü fark edip çöp kutusuna atan 2 öğrenci ödüllendirildi.
Konuralp İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından öğrencilere yönelik "çevre bilincini arttırma" temalı sosyal deney yapıldı.
Bu kapsamda okulun içinde farklı noktalara çaplı çöp bırakılarak öğrencilerin tepkileri ölçüldü.
Yerdeki çöpleri ilk fark ederek çöp kutusuna atan 1. sınıf öğrencisi İbrahim Albayrak ile 4. sınıfta okuyan Selim Büyük, okulun güvenlik kamerasınca tespit edildi.
Duyarlılık gösteren iki öğrenciye eğitsel oyunlar hediye edildi.
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