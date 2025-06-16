Düzce'de ilkokul öğrencilerinin çevre temizliği duyarlılığı güvenlik kamerasında

Yerdeki çöpleri ilk fark ederek çöp kutusuna atan 1. sınıf öğrencisi İbrahim Albayrak ile 4. sınıfta okuyan Selim Büyük, okulun güvenlik kamerasınca tespit edildi.

Konuralp İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri tarafından öğrencilere yönelik "çevre bilincini arttırma" temalı sosyal deney yapıldı.

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