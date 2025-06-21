Kaynaşlı'da ev yangını söndürüldü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.
Darıyeri Hasanbey köyü Kulübeyanı Mahallesi'nde S.B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının ardından evde hasar meydana geldi.
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