Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kaynaşlı'da ev yangını söndürüldü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:44 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaynaşlı'da ev yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde evde çıkan yangında hasar oluştu.

        Darıyeri Hasanbey köyü Kulübeyanı Mahallesi'nde S.B'ye ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının ardından evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Medvedev: İsrail de nükleer programından vazgeçsin
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        Potanın Perileri çeyrek finalde!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Düzce'de denize girmek yasaklandı
        Düzce'de denize girmek yasaklandı
        Zabıta ekiplerinden inşaatlara 'YKS' uyarısı
        Zabıta ekiplerinden inşaatlara 'YKS' uyarısı
        Düzce'de denize giren kişi boğuldu
        Düzce'de denize giren kişi boğuldu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Gönüllü gençler tedavi gören çocuklara hastanede karne sevinci yaşattı
        Gönüllü gençler tedavi gören çocuklara hastanede karne sevinci yaşattı