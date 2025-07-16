Düzce Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı genişletiliyor

Düzce'de 6 yıl önce faaliyete geçen ve sahipsiz hayvanların tedavi ve rehabilitasyonunun gerçekleştirildiği Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nın sahası genişletiliyor.

Kurtsuyu mevkisinde 3 veteriner, 5 veteriner teknikeri ve 20 personelle yıl boyunca sahipsiz hayvanlarının tedavi, bakım, kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme işlemleri yapılan Düzce Kurtsuyu Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na 80 bin metrekarelik yeni yer yapılıyor.

Düzce Belediyesince yaklaşık 6 yıldır faaliyet yürütülen barınak, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında Düzce Valiliği bünyesine alındı.

İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi tarafından kent merkezi ile 7 ilçe ve 2 beldede yakalanan sahipsiz hayvanlar, barınaktaki tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendiriliyor.

Sahiplendirilemeyecek durumda olanların ise barınaktaki "Sosyal ve Serbest Yaşam Alanı"nda rehabilitasyonu sağlanıyor.

Alanda incelemelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere, sahipsiz hayvanlar için doğal bir yaşam ortamı oluşturulduğunu kaydetti.

Aslan, "Burası toplamda 600 bin metrekarelik bir alan. Bu alan sahipsiz sokak hayvanları için tahsis edildi. 16 bin metrekaresi modern kapalı barınaklardan oluşuyor, 80 bin metrekaresi ise tabiatla iç içe doğal yaşam alanı olarak düzenlendi. Totalde 100 bin metrekaresi faal olarak sokak hayvanları için kullanılıyor ve doğal yaşam alanları günden güne genişletiliyor." dedi.

Alanın 2019'da faaliyete geçtiğini anımsatan Aslan, şöyle devam etti:

"Bu tesis, 2017'de Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün bakanlığı dönemindeki destekleriyle Valiliğimiz tarafından 16 bin metrekare kapalı alan şeklinde inşa edilmiştir. Tesiste uluslararası standartların üzerinde ameliyathaneler, bakım üniteleri ve alttan ısıtmalı sistemler yer alıyor. Modern bir ünite ve bugüne kadar hassasiyetle işletilmiştir. Bugüne kadar Düzce Belediyesi tarafından işletilen ünitede, kanun değişikliğiyle sokaklarda sahipsiz hayvan kalmaması, muhafaza edilmesi amacıyla bulundukları yerlerden alınarak barınağa teslim edilmeleri tarzında bir düzenleme getirilmiştir."

Aslan, mevzuata uygun olarak hayvanseverlerden de aldıkları destekle düzenli toplama faaliyetinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: