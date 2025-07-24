Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de çocuklar yaz okullarında hem öğreniyor hem de keşfediyor

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde yaz okuluna katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra doğayı da keşfediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de çocuklar yaz okullarında hem öğreniyor hem de keşfediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde yaz okuluna katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra doğayı da keşfediyor.

        Haftada 2 gün açık havada Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklar, diğer zamanlarda da uzay gözlemi yapıp doğada doyasıya eğleniyor.

        Kurs ve kampların çocuklar ile aileleri tarafından beğeni topladığını aktaran Bahçeşehir Gençlik Merkezi Müdür Vekili İshak Sönmezoğlu, etkinliklerin haftanın belirli günlerinde il müdürlüğü gözetiminde yapıldığını kaydetti.

        Sosyal etkinliklerin 9 eğitmen, 5 gençlik lideri eşliğinde yapıldığını aktaran Sönmezoğlu, "Buradaki yaz Kur'an kurslarımızda, öğlene kadar dini eğitim, öğleden sonra da sosyal etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımızın güneş ve uzay gözlemi yapabilmeleri için teleskoplar koyduk. Çocuklarımız hem öğreniyor hem de doğayı keşfediyorlar. Çocuklardan ve ailelerinden dönüşler çok iyi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi
        Türkiye Baja Şampiyonası 2. Ayak Prusias Düzce yarışları ertelendi
        Düzce'de kamp yapan Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Düzce'de kamp yapan Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Kocaelispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" ki...
        Düzce'de "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejilerinde Güncel Yaklaşımlar" ki...
        Düzce'de temizlik kampanyası başlatıldı
        Düzce'de temizlik kampanyası başlatıldı