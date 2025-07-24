Düzce'de çocuklar yaz okullarında hem öğreniyor hem de keşfediyor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde yaz okuluna katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra doğayı da keşfediyor.

Haftada 2 gün açık havada Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklar, diğer zamanlarda da uzay gözlemi yapıp doğada doyasıya eğleniyor.

Kurs ve kampların çocuklar ile aileleri tarafından beğeni topladığını aktaran Bahçeşehir Gençlik Merkezi Müdür Vekili İshak Sönmezoğlu, etkinliklerin haftanın belirli günlerinde il müdürlüğü gözetiminde yapıldığını kaydetti.

Sosyal etkinliklerin 9 eğitmen, 5 gençlik lideri eşliğinde yapıldığını aktaran Sönmezoğlu, "Buradaki yaz Kur'an kurslarımızda, öğlene kadar dini eğitim, öğleden sonra da sosyal etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımızın güneş ve uzay gözlemi yapabilmeleri için teleskoplar koyduk. Çocuklarımız hem öğreniyor hem de doğayı keşfediyorlar. Çocuklardan ve ailelerinden dönüşler çok iyi." ifadelerini kullandı.