Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Temizlik işçisi sosyal deneydeki bayrak hassasiyetiyle gönüllere dokundu

        Düzce'de yapılan sosyal deneyde ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için eldivenlerini çıkararak müdahalede bulunan belediyenin temizlik işleri çalışanı 47 yaşındaki Rukiye Tuna'nın davranışı sosyal medyada ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik işçisi sosyal deneydeki bayrak hassasiyetiyle gönüllere dokundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de yapılan sosyal deneyde ay yıldızlı bayrağın yere düşmemesi için eldivenlerini çıkararak müdahalede bulunan belediyenin temizlik işleri çalışanı 47 yaşındaki Rukiye Tuna'nın davranışı sosyal medyada ilgi gördü.

        Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen hazırlanan sosyal deney, ulusal ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan paylaşımlar arasında yer aldı.

        Şehir merkezinde zabıta ekipleri, senaryo gereği ip ayarı önceden yapılmış bayrağı elinden kaçırdı. Vatandaşlar, bayrağın yere temas etmemesi için anında müdahale ederek hassasiyet gösterdi.

        Sosyal deneyden habersiz bölgede çalışan belediyenin temizlik işleri çalışanı evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'nın da eldivenlerini çıkararak bayrağı yakalaması ise takdir topladı.

        - "Bayrağım bana vatanımı, milletimi, ailemi, çocuklarımı hatırlatıyor"

        Tuna, AA muhabirine, her şeyden habersiz kent merkezindeki İstanbul Caddesi'nde mesaisine devam ettiğini söyledi.

        Zabıtalardan birinin yardım için seslenmesi üzerine yanlarına gittiğini anlatan Tuna, "Bayrak asılırken ortada eşit şekilde durması gerekiyormuş. Tam eşitlendiği zaman söylememi istediler. Baktım bayrak yere doğru düşüyordu, altından tutup kaldırasım geldi fakat elimde çöp topladığım eldivenlerim vardı. Eldivenler bayrağımızda leke oluşturmasın diye düşündüm, hemen çıkardım ve bayrağı altından tutarak kaldırdım. Eğer yetişemeseydim altına serileyim de bayrağımız üstüme düşsün isterdim. Benim en büyük isteğim şehit olup o bayrağa sarılmak." diye konuştu.

        Tuna, bayrak sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bayrağım bana vatanımı, milletimi, ailemi, çocuklarımı hatırlatıyor. Ülkemizde bayrağımızın altında hür, özgür şekilde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, dinimizi, imanımızı rahat yaşamamız için bu ülkeyi bize emanet etti. Biz de inşallah bu emaneti sonsuza kadar koruyacağız. Çocuklarımıza da bu emanete sahip çıkmayı öğretiyoruz. Onlar da inşallah vatanımızı koruyup kollarlar, bayrağımıza sahip çıkarlar. Böyle bir ecdadın torunu olduğum için çok sevinçliyim."

        - "Tüylerimiz diken diken oldu"

        Belediyenin basın birimi sorumlusu Gürkan İpek, milli ve özel günlerde sahada 7 kişilik ekiple özel içerikler hazırladıklarını kaydetti.

        Son olarak yaptıkları bayrak deneyine ilişkin bilgi veren İpek, "Sokakta 5 açıda kameralarımız vardı. Aslında hiç tereddüt etmedik. Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce de bayrağa hassasiyet gösterilen bir şehir. Vatandaşlar, hazırlık aşamasında bile bayrağı bağlarken yardım etmeye başladı. Çekimimiz 3 gün, montajı ise 2 gün sürdü." dedi.

        İpek, çekimleri yaparken en çok temizlik işleri personeli Tuna'nın bayrağa hamlesinden etkilendiklerine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Ablamız, o esnada bayrak düşerken eldivenini çıkardığında bizim de gözlerimiz doldu. Güzel bir şey çıktığına inanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu. Ham görüntüleri eşimize, dostumuza gösterdiğimizde herkes çok heyecanlandı. Bizim bunu yapmamızdaki amacımız etkileşim falan değil, tamamen insanların bayrak hassasiyetini ortaya çıkarmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!

        Benzer Haberler

        Obezite hastaları, meme kanserinde riskli gruplar arasında yer alıyor
        Obezite hastaları, meme kanserinde riskli gruplar arasında yer alıyor
        Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı
        Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı
        Düzce'de özel çocuklar "Cumhuriyet balonu" uçurdu, Mustafa Kemal filmini iz...
        Düzce'de özel çocuklar "Cumhuriyet balonu" uçurdu, Mustafa Kemal filmini iz...
        Düzce'de yapılan sosyal deney vatandaşların bayrak hassasiyetini göz önüne...
        Düzce'de yapılan sosyal deney vatandaşların bayrak hassasiyetini göz önüne...
        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı
        Düzce'de dikenli tellere dolanan ayı ekiplerce kurtarıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa