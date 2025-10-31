Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:07
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde psikolog Öznur Karabaş tarafından verilen "stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim teknikleri" konusunda eğitim verildi.

        İnteraktif olarak 2 gün boyunca, 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcıların soruları yanıtlandı.

        Faaliyete, Düzce Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, sahada çalışan ekip sorumluları katıldı.

        - SGK İl Müdürü Köroğlu, kayıt dışı istihdamla mücadeleyle ilgili bilgi verdi

        SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Belediyesi iştirak şirketlerin muhasebe sorumlularına kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin bilgi aktardı.

        Düzce BelKA A.Ş. öncülüğünde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Köroğlu, sigortasızların, çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan yararlanamadığını kaydetti.

        Toplantıya, Düzce BelKA A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

