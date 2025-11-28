Düzce'de bir kuryenin ayakkabı çalması kamerada

Kameraları takip eden yöneticiler, bir kuryenin siparişi bıraktıktan sonra kapı önlerindeki ayakkabıları çalıp montunun içine gizleyerek uzaklaştığını belirledi.

Konuralp Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi Masal Tower Sitesi'nde bir süredir dairelerin önlerindeki ayakkabıların kaybolduğunu fark eden site yönetimi, koridorlara güvenlik kamerası taktırdı.

Düzce'de bir kuryenin sipariş teslimi için girdiği apartmandan ayakkabı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.