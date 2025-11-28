Düzce'de bir kuryenin ayakkabı çalması kamerada
Düzce'de bir kuryenin sipariş teslimi için girdiği apartmandan ayakkabı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Konuralp Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi Masal Tower Sitesi'nde bir süredir dairelerin önlerindeki ayakkabıların kaybolduğunu fark eden site yönetimi, koridorlara güvenlik kamerası taktırdı.
Kameraları takip eden yöneticiler, bir kuryenin siparişi bıraktıktan sonra kapı önlerindeki ayakkabıları çalıp montunun içine gizleyerek uzaklaştığını belirledi.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.
