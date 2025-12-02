Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda uyuşturucu taşıdığı belirlenen F.K. idaresindeki araç, D-100 kara yolunun Selamlar köyü mevkisinde durduruldu.
Yapılan aramada F.K'nin üzerinde 2 gram, aracın havalandırma menfezine gizlenmiş 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.