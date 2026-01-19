Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kameralı mücadele

        Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kamera desteğiyle mücadele ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:23 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kameralı mücadele
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de kaçak avcılıkla termal dron kamera desteğiyle mücadele ediliyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Müdürlüğü ekipleri, Gölyaka ilçesi Efteni Gölü Kuş Cenneti Havzası ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Zorlu arazi ve hava şartlarında termal dron destekli yapılan taramanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Coğrafi koşulların elverişsiz olduğu ve ulaşımı güç alanlarda termal dron sistemlerimizle gece gündüz kesintisiz tarama faaliyetlerimizi gerçekleştirerek yasa dışı avcılıkla mücadele ediyoruz. Yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir ekosistemin tesisi amacıyla teknolojik imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Hobi olarak yaptığı kayak takımları ilgi odağı oldu Kışın tadını kendi yapt...
        Hobi olarak yaptığı kayak takımları ilgi odağı oldu Kışın tadını kendi yapt...
        Düzce, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkili oldu
        Düzce, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkili oldu
        Kaçak avcılar dronla tespit edildi Kaçak avcıların "dron" paniği: Barınakla...
        Kaçak avcılar dronla tespit edildi Kaçak avcıların "dron" paniği: Barınakla...
        Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı Vali Makas "Bu şehri istişare il...
        Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı Vali Makas "Bu şehri istişare il...
        Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı
        Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı
        "Dünü Oku, Yarını Yaz" konferansı Düzce'de gerçekleştirildi
        "Dünü Oku, Yarını Yaz" konferansı Düzce'de gerçekleştirildi