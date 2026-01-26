Habertürk
        Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç ağır yaralandı

        Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç ağır yaralandı

        Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 01:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 01:59
        Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç ağır yaralandı
        Düzce'de tabancayla kazara kendini vuran genç hastaneye kaldırıldı.


        E.Ç. (18), Düverdüzü köyündeki evinde tabancayla oynarken silah kazara ateş aldı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Başından yaralanan E.Ç. ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


        E.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

