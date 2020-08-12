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Düzce’de orman yangını 4 hektarlık alan yanarak küle döndü Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede yangın kontrol altına alındı

İHA

Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde 4 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Düzce’de orman yangını 4 hektarlık alan yanarak küle döndü Çok sayıda ekibin sevk edildiği bölgede yangın kontrol altına alındı

Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde 4 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, Düzce Kalıcı Konutlar 1. Bölge mevkisinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demetevler Mahallesi Kentpark içerisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 4 hektarlık alanı küle çeviren yangın için bölgeye çok sayıda Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, alevlerin etkisi altına aldığı 4 hektarlık alan küle döndü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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