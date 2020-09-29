Konuralp princi hasat edilmeye başladı Çiftçiler mahsulden memnun

– Düzce’nin tarımsal ürünlerinden birisi olan Konuralp Princinin hasadına başlandı. Çifçiler Mayıs ayında diktikleri çeltiklerin hasadından elde edilen mahsulden memnun.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde mayıs aylarında ekilen çeltiğin hasadına başlandı. Konuralp princi adı verilen mahsulün bu yıl verimli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. 15 Mayısta ekimine başlanan çeltiklerin hasatları tamamlanmak üzere. Ekimin ardından çiftçiler yabancı ot, hastalık ve zararlı kontrollerini yaparak başarılı bir sezon geçirdi. Geçen yıla göre ortalama verim iki kat daha fazla arttı. Konuralp princinin üreticisi geçen yıla göre yaklaşık 5 milyon lira daha fazla kazanacak. Hasat edilen mahsuller kurutulmasının ardından paketlenerek satışa hazır hale getirilecek.

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