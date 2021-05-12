Kızlarına arkadaşlık teklif edene işkence yaptılar 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kızlarına arkadaşlık teklif eden Irak uyruklu Shakir M.J.S.'ye işkence yapan Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı.
Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesi´nde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne darbedilmiş halde getirildi. Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı. Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.´yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.´nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-05-12 17:11:06
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