Arıcılık kursunun eğitimleri başarıyla tamamlandı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesi kapsamında Arıcılık eğitimlerine devam ediyor.

Düzce’nin bölgesel kalkınmada üstlendiği rol model ile arıcılık sektörünü ön plana çıkarmaya çalışan DAGEM, gerek arıcılığa yeni başlayacak olan arıcıların yetiştirilmesinde, gerekse teknik arıcılık hususunda eksikleri olan arıcıların yetkinliklerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılının ilk arıcılık eğitimleri, ulusal düzeyde katılımın sağlandığı 70 kişilik bir gruba Bakanlık sertifikalı ana arı üretim kursu olarak verildi. Ardından Gölyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan arıcılık kursunda da başarılı işlere imza atan DAGEM, eylül ayında hayata geçireceği sertifikalı arı zehri üretim kursu ile hem bölge, hem de ülke çapında arıcılara hizmet vermeye devam edecek.

DAGEM Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında Gölyaka’dan ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden arıcılar ile bir araya geldi. Eğitim programı çerçevesinde; temel arıcılık ve bilimsel gelişmelere dayalı modern arıcılık uygulama ve yöntemleri, bal arılarında hastalık ve zararlılarına yönelik teşhis, tespit ve doğru mücadele anlatıldı. Ayrıca yeni nesil arı ürünleri ve üretimi, saklama ve paketleme, doğru üretimin yanında üretimde kullanılacak doğru arıcılık makine ve teçhizatlarının seçimi hakkında bilgiler verildi.

Gölyakalı arıcılar DAGEM’in Yığılca ilçesi Hoşafoğlu mevkiinde bulunan yerleşkesinde örnek arılık modeli ve uygulanan koloni bakım ve yönetim esaslarını birebir görme ve tatbik etme olanağı buldu. Kursa katılan genç girişimci arıcılardan Yasin Karduz’un ev sahipliğinde arılı kolonilerde temel arıcılık yöntemlerinin yanı sıra, ana arı üretimi, propolis, perga ve arı zehri üretimi başta olmak üzere yeni nesil arı ürünlerinin üretimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Yetkililer, eğitimlere özellikle gençlerin ilgi duymasının arıcılık sektörü için son derece sevindirici olduğunu vurguladı.

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