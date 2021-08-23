28 derslik yeni eğitim öğretim yılına hazır

– Düzce’de yeni binası yapılan 18 derslikli Fatih İlkokulu ve güçlendirme çalışması yapılan 10 derslikli Fatih Ortaokulu eğitim öğretime hazır hale geldi.

Düzce’nin Fevzi Çakmak Mahallesinde 1960 yılında eğitim öğretime açılan Fatih İlkokulu, aradan geçen zaman ve iki deprem sonrasında ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmişti. 2017 yılında yıkım kararı verilen eski okul binasının yerine yapılan Fatih İlkokulu 2020 2021 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açtı. Okulun yapımı süresince 3 yıl Fatih Ortaokulu binasında ikili öğretim yapıldı. Fatih İlkokulu yeni binasında 18 derslik, 6 atölye, spor salonu, konferans salonu ve 3 anasınıfı ile öğrencilerimize hizmet vermekte. Tabiat ve Hayvan Bakım Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Drama Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, FenTeknoloji ve Matematik Atölyesi, Yaşam Becerileri Atölyesi gibi bölümlerin eksikleri en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin kullanımına açılacak.

1982 yılında eğitim öğretime açılan Fatih Ortaokulu'nda ise aradan geçen zaman ve değişen ihtiyaçlar nedeniyle güçlendirme çalışmaları yapılarak yangın merdiveni, asansör, kantin, kazan dairesi gibi eklentiler yapılarak 2021 2022 Eğitim Öğretim yılında 10 derslik, Fen Laboratuvarı, Teknoloji Bilişim Laboratuvarı ile öğrencilere tekrar kapılarını açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.