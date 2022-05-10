Tuncay Şahin, gençlerle bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

MYO Konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyesi Hasan Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tuncay Şahin, pandemi ve etkileri, pandemi sonrası yenilikler, işletmelerde dijitalleşmenin önemi, yok olacak meslekler ve yeni ortaya çıkacak meslekler, girişimciliğin önemi, Düzce yatırım stratejilerimiz, gelecekteki stratejik sektörler gibi konu başlıklarında öğrencilere faydalı ve kullanışlı bilgiler verdi.

Program, Düzce Üniversitesi MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel tarafından Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin’e teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

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