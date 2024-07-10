Düzce kıyılarında deniz köpüklenmişti; Valilikten açıklama

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı haber kanalları ile sosyal medya mecralarında "Marmara'dan sonra Karadeniz'de de görüldü", "Karadeniz'de müsilaj yayılıyor" şeklinde yayımlanan haber ve iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran 2024 tarihinde yapılan ilk incelemelerde, durumun müsilaj olmadığının değerlendirildiği hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, tüm şüphelerin ortadan kaldırılması için ileri tetkik amaçlı su numuneleri alındığı belirtildi.