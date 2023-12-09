Düzce'nin saklı cenneti: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan Güzeldere Şelalesi çevresindeki köknar ve çınar ağaçları, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

Çevrenin mesire alanları da doğaseverler için tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

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Doğal güzellikleri dolayısıyla saklı cennet olarak nitelendirilen ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen tabiat parkı, aralık ayında da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.