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        Haberler Gündem Düzce Belediye başkan adayları kimlerdir? Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye başkanı kimdir?

        Düzce Belediye başkan adayları kimlerdir? Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye başkanı kimdir?

        Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Düzce Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Düzce Belediyesini hangi parti kazandı ve Düzce Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Düzce yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:02
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        Düzce Belediye başkan adayları kimlerdir? Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye başkanı kimdir?
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        Düzce BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını 44299 alınan oy ve %47.14 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Faruk Özlü kazanmıştır.

        Düzce Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 5

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        Düzce BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        FARUK ÖZLÜ - AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı NACİ KAPLAN - ANAP Düzce Belediye Başkan Adayı MEHMET KELEŞ - İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı MUHAMMET ALİ AKSOY - AB Düzce Belediye Başkan Adayı SEMİH VURUŞ - ZP Düzce Belediye Başkan Adayı ŞEYHMUS MURAT AKÇAN - HAKPAR Düzce Belediye Başkan Adayı MAHMUT ATASEVEN - BTP Düzce Belediye Başkan Adayı FETHİ SÖNMEZ - VATAN Düzce Belediye Başkan Adayı MEHMET AKDOĞAN - YTP Düzce Belediye Başkan Adayı SEDAT ÇELİKEL - CHP Düzce Belediye Başkan Adayı ALİ EMRE İPEK - TİP Düzce Belediye Başkan Adayı NEVFEL KADİR GÜNER - SP Düzce Belediye Başkan Adayı YILMAZ ESER - MHP Düzce Belediye Başkan Adayı DAVUT GÜLOĞLU - YENİDEN REFAH Düzce Belediye Başkan Adayı AYFER FATMA ÇELİK - DEM Parti Düzce Belediye Başkan Adayı ÖZGE KASAP - HKP Düzce Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KILINÇ - TKH Düzce Belediye Başkan Adayı MURAT CAYMAZ - DEVA Düzce Belediye Başkan Adayı ADEM ACET - HÜDAPAR Düzce Belediye Başkan Adayı BEKİR YILDIZ - DSP Düzce Belediye Başkan Adayı MEHMET YILDIZ - BĞMSZ Düzce Belediye Başkan Adayı

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