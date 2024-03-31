Düzce Belediye başkan adayları kimlerdir? Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye başkanı kimdir? Düzce Belediyesi hangi partide? Düzce Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Düzce Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Düzce Belediyesini hangi parti kazandı ve Düzce Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Düzce yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:02 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:02 facebook

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