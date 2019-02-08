Düzcespor'dan seyircisiz maça hatıra bilet

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta sonu evinde Kemerspor 2003 ile karşılaşacak. Ancak maç Düzcespor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Düzcespor yönetimi kararı ile seyircisiz maç için hatıra bileti basıldı. Taraftarlar ise maç giremeseler de hatıra bileti alarak takıma destek oldular.
Maç saatine kadar satışı devam edecek biletler için futbolcular, teknik heyet ve yönetim de bilet satış noktasına giderek hem taraftarla bir araya geldi, hem de hatıra bileti alan taraftarların biletlerini imzaladı.
Düzcespor Kulüp Başkanı Özgür Sağlam, destek olan taraftarlara teşekkür ederek, “Bu hafta cezamızdan dolayı maçımız seyircisiz oynanacak. Bu haftaya özel hatıra bileti basma kararı aldık. Yönetimimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla birlikte burada bir organizasyon düzenliyoruz. Vatandaşlarımız ve taraftarlarımız ilgi gösteriyor. Çilimli Belediye Spor gelerek destek oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Düzcespor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer de taraftarların sesini stada giremeseler de duymak istediklerini dile getirerek, “Güzel bir uygulama. Biz taraftarı mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Belki stada gelemeyecekler ama dışarıdan gelip bizi destekleyecekler. Biz dışarıdan bile olsa taraftarımızın sesini duymak istiyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız, 12. adamımız ve itici gücümüz. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Düzcespor Takım Kaptanı Sabutay Bayülken ise taraftarların kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyerek, “Sağ olsunlar bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Bu hafta seyircisiz oynayacağız ama bize ve takıma destek sağlayacaklar. Zaten biz deplasmanda ya da içeride her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Taraftar demek destek demektir. Taraftarlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz de iyi bir başlangıç yaptık. Kemer maçıyla bunu devam ettireceğiz. Ondan sonra güle oynaya kazanmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Çilimli ilçesinde bulunan ve BAL Ligi'nde mücadele eden Çilimli Belediye Spor ve teknik heyeti de bilet satış noktasına giderek, Düzcespor’a destek oldu.
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