2. ERKEN YAŞLANMA

Tekrarlanan güneş ışığına maruz kalmak da erken yaşlanmaya neden olabilir. Özellikle dışarıdayken kendinizi korumazsanız, sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilecek çizgiler, kırışıklıklar, lekeler ve lekeler oluşabilir. Bu özellikle yüzünüz ve göğsünüz gibi güneş ışınlarına en çok maruz kalan alanlar için geçerlidir.