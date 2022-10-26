Düzenli yürüyüş yapmanın faydaları 0:00 / 0:00

Diğer egzersizler kadar etkili olan yürüyüş yapmak hem basit hem de etkili bir yöntemdir. Üstelik yaşlandırmayı geciktirir ve kendinizi dinç ve güçlü hissetmenizi sağlar. Peki, yürüyüş ne sıklıkta yapılmalıdır? Tempolu yürüyüş ne işe yarar? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası burada!

Günde 1 Saat Yürüyüş Ayda Kaç Kilo Verdirir?

Temiz havada yürüyüş yaparak formunu korumak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Diğer yandan kilo vermek isteyenlerin de en çok gerçekleştirdiği sporlardan biridir. Günde 1 saat yürüyüş yapmanın sayısız faydası bulunmaktadır. Yürüyüş yaparak ayda kaç kilo verildiği, kişinin metabolizması ve mevcut kilosuna göre değişiklik gösterir. Genel manada ise günde 1 saat yürüyüş yaparak ayda 1,5 – 3 kilo verilebilmektedir. Yürüyüş yaptığınız dönemde sporunuzu dengeli beslenme ile desteklerseniz ayda 3 kilodan fazla verebilirsiniz.

Düzenli Yürüyüşün Faydaları Nelerdir?

Haftanın 3 ya da 4 günü düzenli yürüyüş yapmanın vücuda müthiş faydaları vardır.

“ Tempolu yürüyüş ne işe yarar ?” diye merak ediyorsanız yürüyüş yapmanın ilk olarak kalp sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu unutmayın. Düzenli yürüyüş yapmak, iyi bir şekilde kan pompalama işlevini sürdüren bir kalp demektir. Alışkanlık haline getirildiğinde ise kalp hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirir.

?” diye merak ediyorsanız yürüyüş yapmanın ilk olarak kalp sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu unutmayın. Düzenli yürüyüş yapmak, iyi bir şekilde kan pompalama işlevini sürdüren bir kalp demektir. Alışkanlık haline getirildiğinde ise kalp hastalıklarına yakalanma riskini minimuma indirir. Kolesterol seviyesini düşüren önemli bir spordur.

Eklem ve kas sistemi üzerinde büyük bir etkisi vardır.

Düzenli beslenme eşliğinde yapıldığında ciddi oranda kilo verimini arttırır ve formda kalmanızı sağlar.

Dinlenirken bile metabolizmayı çalıştırır. Bu sayede durduğunuzda da kilo vermeye devam etmenize yardımcı olur.

Şeker hastalığı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Şekeri dengede tutar.

Yüksek tansiyonu düşürür ve düzenler.

Daha sağlıklı bir uyku düzenine geçiş sağlar.

İştahı kontrol altında tutar.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Beyne giden kan akışını düzenler. Bu sayede stres ve depresyonu minimumda tutar.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini minimuma indirir.

Gençleştirir ve daha dinamik görünmenizi sağlar.

Enerji verici etkisi ile günü daha aktif geçirmenize zemin hazırlar.

Evde Yürüyüş Kilo Verdirir Mi?

“Evde yürüyüş kilo verdirir mi” sorusu; zamanı olmayan kişiler, özellikle anneler tarafından merak edilir. Evde gün içinde yapılan işler ve sürekli hareket hali, kilo verme konusunda etkili bir yöntem değildir. Ancak internet üzerinden ulaşacağınız ve evde kolayca yapacağınız bazı yürüyüş videoları bulunmaktadır. İnternetten yürüyüş videoları açabilir, yürüyüşünüzü evde gerçekleştirerek kolayca kilo verebilirsiniz.

Yürüyüş Yapmak Hangi Kasları Çalıştırır?

“Günde 1 saat yürüyüş ayda kaç kilo verdirir?” sorusunun yanı sıra en çok merak edilen bir diğer konu ise yürüyüş yapmanın hangi kasları çalıştırdığıdır. Düzenli yürüyüşün faydaları saymakla bitmez. Pek çok kas grubunu çalıştırır ve bu sayede daha güçlü kaslara sahip olmanızı kolaylaştırır. Peki, yürüyüş yapmak hangi kaslarda daha etkilidir?