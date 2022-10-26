Boy uzatma yöntemleri nelerdir? 0:00 / 0:00

DNA yapısı, boy uzamasını %80 oranında etkiler. Uzun boylu ailelerin çocukları daha uzun bir gelişim gösterirken, kısa ailelerin çocuklarında gerçekleşen boy uzama oranı da kısalır. Ancak diğer yandan boy uzamasının; beslenme, hormon yapısı ve çevresel faktörler ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Çocukluk döneminden itibaren boy uzatma egzersizleri düzenli bir şekilde yapıldığında, kişinin boy oranında ciddi artışlar meydana gelebilir. Yaş ortalaması yükseldikçe boy uzatma oranında düşüş yaşanır. Peki, boy uzatmak için neler yapılmalıdır? Boy kaç yaşına kadar uzar? Boy uzatma ile yakından ilgileniyorsanız tüm detaylar için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Boy Uzatma Yöntemleri

Boyundan memnun olmayan kitlenin en çok araştırdığı konu, boy uzatma yöntemleridir. Buradaki en önemli husus, boy kaç yaşına kadar uzar sorusudur. Öncelikle belirtmeliyiz ki çocukluk ve ergenlik döneminde boy uzatan sporlar yapılır ise verimli bir sonuç alınır. Yaş aralığı ilerledikçe boy uzatma konusu, istenilen maksimum verimi azaltır. Genel olarak boy uzatmak isteyenlerin uygulayabileceği çeşitli yöntemler buluyor.

Yapılan araştırmalara göre çocukluk döneminden itibaren düzenli bir beslenme ile boy uzaması arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Çocukluk döneminde düzenli ve yeterli beslenme ile desteklenen çocukların ileriki yıllarda boy uzunluğunda artış olmuştur. Beslenme düzeninde ise protein alımı oldukça önemlidir. Et, süt, tavuk, peynir ve yumurta gibi besin değeri yüksek gıdaların yanı sıra vitamin - mineral bakımından zengin sebze ve meyveler de tüketilmelidir.

Uyku düzeni, boy uzamasını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Doğumdan itibaren her yaş aralığının gerektirdiği uyku ihtiyacının karşılanması, ileride boy uzamasını kolaylaştırır. 13 - 18 yaş arası 8-10 saat gerekirken; yetişkinler için 7 - 8 saatlik bir uyku yeterlidir.

Boy Uzatan Sporlar Nelerdir?

Voleybol ya da basketbol gibi zıplanarak yapılan sporlara çocukluk döneminde başlanırsa ciddi oranda hızlı bir boy uzaması yaşanabilir. Yetişkinlik döneminde boyundan memnun olmayanlar, boy uzatma egzersizleri hakkında detaylı bir araştırma yapıyor. Pek çok kaynak ise belli temel hareketler ile boyun uzamasını etkilediğini iddia etmektedir. Köprü egzersizi, bara asılma ezgersizi, ip atlama egzersizi ve cobra egzersizi gibi kasların esnetildiği hareketler ile boy uzamasının hızlandığı söylense de bu hareketlerin belli bir yaştan sonra etki etmediği uzmanlar tarafından söylenmektedir. Yani boy uzaması aktif olarak 21 yaşına kadar devam eder ve 21 yaş sonrasında durur. Bahsettiğimiz kas esneten bu hareketlerin çocukluk ve ergenlik döneminde olanlar için etkili olduğu söylenebilir. Kısacası internetteki çeşitli kaynakların vaadettiği haftada +5 cm uzayın, en hızlı şekilde boy uzatma egzersizleri gibi içerikler, sizlere verimli sonuç alabileceğiniz bir hareket ya da çalışma sunmayacaktır. Uyurken kaslar arasında esnemeler meydana geldiği için sabahın ilk saatlerinde boyumuzda biraz uzama meydana gelir ancak günün ortalarında normal boyumuza geri döneriz. Bu durum boy uzaması için yapılan hareketler için de geçerlidir. Eğer yetişkin bir bireyseniz yapacağınız egzersizlerde boyunuzda uzama gözlemleseniz de bir süre sonra normal boyunuza geri dönerseniz. Burada önemli olan tek şey, sağlıklı bir beslenme ve spor alışkanlığı ile vücudumuza yeterince iyi bakabilmektir.