DxBV, Bulutistan’ın yüzde 65 hissesini satın aldı

Sabancı Holding'in dijital odaklı küresel teknoloji şirketi Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan’ın (ICT Bulut Bilişim A.Ş) yüzde 65’ini temsil eden toplam 1.097.330 TL nominal değerli paylarını 23 Ağustos 2024 tarihinde yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldı. Böylece Sabancı Topluluğu’nun şirket sermayesindeki toplam etkin ortaklık payı yüzde 75,5 seviyesine yükseldi.

DxBV, Bulutistan ile bölgede ve uluslararası pazarlarda büyümeyi amaçlıyor.

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“BULUTİSTAN’IN BAŞARISINI GLOBAL PAZARLARDA DAHA DA PEKİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ”

Satın almanın, DxBV’nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformları ile yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, “Sabancı Topluluğu olarak son yıllarda dijital teknolojiler konusundaki kararlılığımızı ortaya koyan çok sayıda önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda Sabancı Ventures’ın da yatırımlarından biri olan Bulutistan’ı DxBV portföyü içinde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan’ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.