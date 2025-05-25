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        Haberler Spor Basketbol Dyshawn Pierre: Umarım şampiyonluk sevinci yaşatacağız - Basketbol Haberleri

        Dyshawn Pierre: Umarım şampiyonluk sevinci yaşatacağız

        Fenerbahçe Beko'da forma giyen Dyshawn Pierre, THY Euroleague Dörtlü Finalinde Monaco'yla karşılaşacakları şampiyonluk maçı öncesi, "Umarım şampiyonluk sevinci yaşatacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:19 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:19
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        "Umarım şampiyonluk sevinci yaşatacağız"
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        Basketbol THY Euroleague Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında pazar Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko, son hazırlıklarını yaptı.

        Birleşik Arap Emşirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde son antrenmanını yapan sarı-lacivertliler, çalışmalarını tam kadro tamamladı.

        Antrenman sonrası sarı-lacivertli basketbolcular Dyshawn Pierre ve Sertaç Şanlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK FAZLA FİNALLER OYNADIM"

        Kanadalı basketbolcu Dyshawn Pierre, Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçirdiğini hatırlatarak "En çok oynayandan en az oynayana kadar herkesin eforu var. Burada olduğumuz için mutluyuz. Jasikevicius detaylara çok önem veren bir koç. Takımla kimyası çok iyi. Çok iyi bir takım olduk. Buraya gelmemizde önemli rol oynadı. Çok fazla finaller oynadım. Özellikle Türkiye'de Anadolu Efes'e karşı. Aslında bu finallerin hepsi bizi bu noktaya getirdi. Tabii ki final için de çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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        "UMARIM ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞATACAĞIZ"

        Fenerbahçe taraftarını öven Pierre, "Taraftarımızı ne kadar çok sevdiğimi tahmin bile edemezsiniz. Umarım onlara şampiyonluk sevinci yaşatacağız." dedi.

        Sarı-lacivertli basketbolcu Abu Dabi'de düzenlenen dörtlü finale ilişkin "Hepimizin için farklı bir deneyim oldu. Aşırı sıcak ama bu mu yoksa aşırı soğuk mu iyi bilemiyorum. Kesin olan bir şey var, farklı bir tecrübe oldu." diye konuştu.

        SERTAÇ ŞANLI: "İNŞALLAH İSTANBUL'A KUPAYLA DÖNECEĞİZ"

        Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Sertaç Şanlı, kupayı kazanmayı çok istediklerini dile getirdi.

        Sertaç, Monaco ile sezon içinde oynadıkları maçlardan farklı bir müsabaka yapacaklarını aktararak şunları dile getirdi:

        "Diğer maçlardan çok farklı. Rakibimizle oynadığımız diğer maçlarla karşılaştırmak manasız. Tabii ki o maçlardan öğreneceğimiz şeyler var ama bu bir final maçı. Bahanesi olmayan bir maç. Pazartesi kupayla İstanbul'da olmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi sahaya koyacağız, inşallah İstanbul'a kupayla döneceğiz."

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