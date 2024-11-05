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        Haberler Spor Futbol Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet! - Futbol Haberleri

        Dzeko ve Hajradinovic'e Bosna Hersek'ten milli davet!

        Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko ve Haris Hajradinovic, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:23
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        Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet!
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        Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Hollanda ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

        Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Barbarez'in açıkladığı 26 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko ve Kasımpaşa'dan Hajradinovic de yer aldı.

        Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 16 Kasım'da Almanya deplasmanına gidecek ve 19 Kasım'da Hollanda'yı konuk edecek.

        Barbarez'in belirlediği aday kadrodaki isimler şunlar:

        Kaleci: Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez)

        Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Stjepan Radeljic (Rijeka), Adrian Leon Barisic (Basel), Nikola Katic (Zürih), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig), Dzenis Burnic (Karlsruher), Nihad Mujakic (Partizan), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Amar Dedic (Salzburg), Nail Omerovic (Osijek)

        Orta saha: Armin Gigovic (Holstein Kiel), Benjamin Tahirovic (Ajax), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Orenburg), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Denis Huseinbasic (Köln), Ifet Dakovac (Backa Topola)

        Forvet: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Luka Kulenovic (Heracles).

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