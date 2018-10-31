SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yaşananlar kameralara yansıdı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Sürücünün çılgına döndüğü anlar!

E-5 Karayolu’nda motosikletliden yumruk yiyen sürücü çılgına döndü

E-5 Karayolu Sefaköy mevki'inde hafif ticari araç sürücüsü, iddiaya göre sıkıştırdığı motosiklet sürücüsünden aracının içerisinde yumruk yedi. Yumruk sonrası çılgına dönen sürücü aracından bir türlü inemeyince motosikletli de kaçtı. Küfürler yağdıran sürücünün öfkesi kask kamerasına yansıdı.

31.10.2018 - 10:27 | Güncelleme: İHA

E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre, motosikletliyi sıkıştırdı. Dengesini kaybeden motosikletli araca çarparak yere düştü. Bunun üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü araca vurduktan sonra kendisini sıkıştıran sürücüye yumruk attı. Yumruğun ardından çılgına dönen sürücü, aracından inmek için defalarca hamle yaptı ancak bir türlü inemedi. O esnada ise motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

YUMRUK YİYEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ

Dakikalar sonra ayakkabısız bir şekilde araçtan inebilen araç sürücüsü, motosikletlinin arkasında koşmaya başladı. Motosikletli uzaklaşınca arkasından da küfürler yağdırdı. Adeta çılgına dönen sürücüyü çevredeki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Ne olduğuna soran bir sürücüye durumu anlatan öfkeli adam, “Ağabey arabama vurdu ya. Niye trafikte benim arabama vuruyorsun dedim, orta şeritteydim. Gelir gelmez bana vurması da bir oldu. Yumruk attı ya arabadan çıkamıyorum, ah zamanında çıkabilseydim” dedi. Sakinleşmesinin ardından aracına binen sürücü, “Acaba yakalayamaz mıyım?” diyerek uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir 13 dakika önce
    motosiklet suruculeri de cogunlukla kopuk ve serseri tipler.onlara yollarda pek acimayin,ezin gitsinler
  • Misafir 21 dakika önce
    sende farketseydin motorcuyu iyi olmuş
  • Misafir 21 dakika önce
    TRAFİİĞİN BAŞ BELASI OLDU BU MOTORCULAR
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X