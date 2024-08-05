E-5'te motosikletle şov kazayla bitti
İstanbul Avcılar D-100 kara yolunda, motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 05.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:27
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D-100 kara yolunun Avcılar mevki Esenyurt istikametinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.
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Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı.
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Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.