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        Haberler Gündem Güncel E-5'te motosikletle şov kazayla bitti | Son dakika haberleri

        E-5'te motosikletle şov kazayla bitti

        İstanbul Avcılar D-100 kara yolunda, motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü kaza yaptı. Sürücünün motosikletten düşerek metrelerce sürüklendiği anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:27
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        D-100 kara yolunun Avcılar mevki Esenyurt istikametinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü diğer sürücüye kask kamerasını göstererek, "Al tekere, kayıtta" dedi.

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        Bu sırada hızlanan diğer motosiklet sürücüsü tek tekerlek üzerinde şov yapmaya başladı.

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        Bir ara dengesini kaybeden sürücü sırt üstü yere düştü.

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        Düşen sürücü yerde metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise yola savruldu.

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        Kaza anı diğer motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

        #istanbul avcılar
        #motosiklet kazası
        #E-5
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