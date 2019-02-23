- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul E-5 kara yolu Kozyatağı mevkiinde 11 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen 10 otomobil daha zincirleme kazaya neden oldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ
Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, sürücü İlyas Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Adıgüzel'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücülerine trafik ekipleri tarafından alkol testi yapıldı.
11 ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Olay yeri ekiplerini yolda bir süre inceleme yaparken, kazaya karışan ve bazıları hurdaya dönen 11 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kapanan D100 Karayolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"YOL KAYGAN, ARAÇLAR HIZ LİMİTİNE UYMUYOR"
Kazaya karışan bir sürücü, "Biz normal yolumuzda seyrediyorduk. Arkadan beyaz bir araç bize çarptı, ardından siyah bir araç daha çarptı. Arkadaşlar biraz korktu. Biz de korktuk" dedi. Trafikte bulunan bir kişi ise, "Yolun kaygan olması sebebiyle sıkıntılı bir durum var. Yol kaygan, araçlar hız limitine uymuyorlar. Herkes dikkatsizlik ve lay lay lom peşinde. Hava yağmurlu. Biraz daha dikkatli olmalıyız ve kendimizden ziyade başka insanları da düşünmeliyiz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.