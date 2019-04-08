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Zeytinburnu’nda gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza yapan araç içerisinden çıkan vatandaş ise kazadan yaklaşık 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından yol kenarında bulundu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza, saat 02:30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkiinde seyreden T.Ş., yönetimindeki 34 AC 0878 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.’nın kullandığı 34 LG 9993 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada savrulan lüks cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA YAPAN ARAÇTAN ÇIKARAK YÜRÜMEYE ÇALIŞTI
Kaza yapan lüks cip içerisinden yaralı olarak çıkan ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş ise kazadan yaklaşık 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından yol kenarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yeniden ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
LÜKS CİP İLE OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Kaza sonrası lüks cip sürücüsü ve kazaya karışan otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan bir kişi kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öte yandan otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle Ankara istikametine kapatılan E-5 Karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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