e-bebek alışveriş sitesi uzun süredir erişime kapalı olması müşterileri sosyal medya ya döktü. Müşteriler sosyal medya araçları üzerinden "e-bebek" kurumsal hesaplarına "e-bebek internet sitesi neden açılmıyor?" sorusunu yöneltti. e-bebek yetkilileri vatamdaşlara "Değerli Bebeveynimiz, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına bazı güncellemelere ihtiyacımız var. Bu durumun kısa sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz, biz de sizden uzak kalmak hiç istemiyoruz. En kısa zamanda görüşmek üzere." şeklinde karşılık verdi.

e-bebek internet sitesi nin ana sayfasında "Size daha iyi hizmet verebilmek için bakımdayız" mesajı yayınlanmaya başlandı. Şu ana kadar e-bebek tarafından bir açıklama yapılmadı.