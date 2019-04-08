Kamu veya özel pek çok kurumda, vatandaşlardan istenen belgelerin başında adli sicil kaydı, daha çok bilinen adıyla sabıka kaydı geliyor. Vatandaşlar geçmiş yıllarda adli sicil kayıtlarıyla ilgili belgeye adliyelerden ulaşabiliyordu.

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hizmetle artık vatandaşlar zaman kaybetmeden adli sicil kayıtlarını alabiliyor. Peki e-Devlet'ten sabıka kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı sorgulama işlemi

e-DEVLET ÜZERİNDEN ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SORGULANIR?

Adli sicil kaydı, kamu veya özel pek çok kurumda vatandaşlardan talep ediliyor. İnternet üzerinden yapılacak birkaç işlemle, zaman kaybı ve mekan değişikliği olmadan arzu ettiğiniz belgeyi sorgulayabilir ve dilerseniz çıktısınız alabilirsiniz.

- www.turkiye.gov.tr adresine girin. Ardından sağ üstte yer alan "Giriş yap" butonu üzerine tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

- Ana sayfada yer alan ve "Merhaba, size nasıl yardım edebilirim?" yazan arama çubuğuna "adli sicil kaydı" yazın.

- Daha sonra "Adli Sicil Kaydı sorgulama" seçeneğine tıklayarak sorgulamanızı gerçekleştirin.

- Bu hizmete tıkladığınızda sizin sicil kaydınıza dair bilgiler karşınıza çıkacaktır. Sayfanın üst köşesinde yer alan "sayfayı yazdır" butonu ile adli sicil kaydı belgesini alabilirsiniz.

adli sicil kaydı sorgulamak için tıklayın