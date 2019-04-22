e-Devlet'ten adli sicil kaydı çıktısı alma

Kamu veya özel pek çok kurumda, vatandaşlardan istenen belgelerin başında adli sicil kaydı, daha çok bilinen adıyla sabıka kaydı geliyor. Vatandaşlar geçmiş yıllarda adli sicil kayıtlarıyla ilgili belgeye adliyelerden ulaşabiliyordu.

Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden sağladığı hizmet sayesinde adli sicil kaydına ulaşmak artık çok daha kolay. Peki adliyelere gitmeden, e-Devlet üzerinden sabıka kaydı çıktısı nasıl alınır?

e-DEVLET'TEN SABIKA KAYDI BELGESİ İNDİRME

- www.turkiye.gov.tr adresine girin. Ardından sağ üstte yer alan "Giriş yap" butonu üzerine tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

- Ana sayfada yer alan ve "Merhaba, size nasıl yardım edebilirim?" yazan arama çubuğuna "adli sicil kaydı" yazın.

- Daha sonra "Adli Sicil Kaydı sorgulama" seçeneğine tıklayarak sorgulamanızı gerçekleştirin.

- Bu hizmete tıkladığınızda sizin sicil kaydınıza dair bilgiler karşınıza çıkacaktır. Sayfanın üst köşesinde yer alan "sayfayı yazdır" butonu ile adli sicil kaydı belgesini alabilirsiniz.

adli sicil kaydı sorgulamak için tıklayın