Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

- "e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık"



- "e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz"



- "Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı"



- "2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"

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