Devlete olan borçlar artık sadece zarf içinde gelen tebligatlarla değil, dijital yollarla da vatandaşlara ulaştırılıyor. Vergi borçlarından trafik cezalarına, sigorta primlerinden KYK ödemelerine kadar pek çok kalemi kapsayan borçlarda vatandaşlar, elektronik haciz ile karşı karşıya kalabiliyor. Maaşların bloke edilmesiyle başlayan bu süreç, borçlunun mal varlığına hızlıca ulaşan bir tahsilat yöntemi olarak öne çıkıyor. Peki, e-Haciz nasıl sorgulanır ve nasıl kaldırılır? İşte, detaylar...