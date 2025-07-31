E-haciz nedir, hangi borçları kapsar? GİB Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet e-Haciz sorgulama ekranı
Devlete karşı ödenmemiş borçları olan vatandaşların gündeminde yer alan e-Haciz uygulaması, borçların tahsil edilmesi için başlatılan elektronik varlıklara el koyma sürecine verilen isimdir. Vatandaşların ödemediği trafik cezası, vergi borçları veya sigorta primleri gibi kalemler, e-Haciz yoluyla tahsil edilir. Peki, e-Haciz sorgulaması nasıl yapılır, e-Haciz nasıl kaldırılır, hangi borçlar için geçerlidir? İşte, detaylar...
Devlete olan borçlar artık sadece zarf içinde gelen tebligatlarla değil, dijital yollarla da vatandaşlara ulaştırılıyor. Vergi borçlarından trafik cezalarına, sigorta primlerinden KYK ödemelerine kadar pek çok kalemi kapsayan borçlarda vatandaşlar, elektronik haciz ile karşı karşıya kalabiliyor. Maaşların bloke edilmesiyle başlayan bu süreç, borçlunun mal varlığına hızlıca ulaşan bir tahsilat yöntemi olarak öne çıkıyor. Peki, e-Haciz nasıl sorgulanır ve nasıl kaldırılır? İşte, detaylar...
E-HACİZ NEDİR?
e-Haciz, bir borçlunun vergi borcu, idari para cezası ya da mahkeme kararıyla ödenmesi gereken herhangi bir borcu ödememesi durumunda, devletin (genellikle Vergi Dairesi veya İcra Dairesi aracılığıyla) elektronik ortamda mal varlığına el koyması işlemidir. “Elektronik haciz” kelimesinin kısaltmasıdır.
E-HACİZ İLE HACİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Normal bir haciz sürecinde kişiye ait fiziksel varlıklar alınır. e-Haciz sürecinde ise kişinin sahip olduğu elektronik varlıklar bloke edilir. Her iki haciz çeşidinin de kaldırılması için borcun ödenmesi gerekir.
E-HACİZ HANGİ BORÇLARI KAPSAR?
Vergi borçları
MTV
Trafik cezası
Sigorta primleri
Mahkeme cezaları
İdari para cezaları
KYK borçları gibi cezaları kapsamaktadır.
E-HACİZ NASIL KALDIRILIR?
e-Haczin kaldırılmasının tek yolu borçları ödemektir. Borçların tamamı ödenmediği sürece e-Haciz kaldırılamaz. e-Haczi kaldırmak için borçlu tarafın vergi dairesine ya da banka şubesine ödeme yapması gerekir. Ödemeler tamamlandığında ilgili kuruma haczin kaldırılması için bir dilekçe verilir. Sonrasında ‘Borcu yoktur’ yazısı alınır. Borcun bulunduğu kurum ile borçlu arasında e-Haciz kaldırma işlemi tamamlanır.
E-HACİZ DEVAM EDERSE NE OLUR?
Kişi borcunu ödemediği sürece e-Haciz süreci devam eder ve boçlunun maaşına yüzde 25 olacak şekilde bloke konur. Borçlu borcunu ödemediği takdirde her ay yüzde 25’lik kesinti yapılmaya devam eder.
E-HACİZ SORGULAMA EKRANI
Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden, e-Haciz sorgulama ekranına ulaşabilir ve detayları görüntüleyebilirsiniz.
E-HACİZ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-DEVLET BANKA HESAPLARINA UYGULANAN E-HACİZ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MTV ÖDEMELERİ BUGÜN BİTİYOR
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, Ocak ve Temmuz'da olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz 2025 Perşembe bugün sona eriyor.