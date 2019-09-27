Korkalım mı korkmayalım mı? Deprem aynı görüş farklı!

E-kurs girişi nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yoğun ilgi üzerinde Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başvuru süresini uzattı. Başvurular ise e-kurs sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU BAŞVURULARI SON GÜN TARİHİ 2019

Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatıldı.

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E-KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ