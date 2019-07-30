E-Okul çocuğum hangi okula gidecek?

2019-2020 eğitim-öğretim yılında çocuğunun hangi okula gideceğini merak eden veliler, MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında çocuğunun hangi okula kayıtlı olduğu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte e-okul kayıt sorgulama ile ilgili detaylar...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin adres bilgilerine göre kayıt yaptırmaları gereken okullar MEB tarafından belirlendi ve e-okul sisteminden duyuru yayımlandı. Şimdi veliler için "Çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusu merak konusu oldu. Çocuğunun hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek isteyen veliler e-okul sistemindeki "e-okul kayıt işlemleri" bölümünden öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi ile öğrenebilirler.

E-OKUL KAYIT SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

KİMLER İLKOKULA KAYIT YAPTIRACAK?

2014 doğumlulardan 66-68 aylık arasında olanları dilekçe vererek ana sınıfına zorunlu,

2013 doğumlulardan 69-71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu (Ancak rapor ile 1 yıl ertelenebilir.)

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü olanlar ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecekler.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim kurumlarında eğitimine başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.