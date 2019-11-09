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E okul giriş ekranı 2019! Yazılı, sözlü sınav sonucu öğrenme ekranı: MEB e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor. e-Okul'da öğrencilerin not bilgisi ve devamsızlık bilgilerinin yanı sıra LGS nakil sonuçları ve diğer önemli bilgilere ulaşılıyor. Okullarda ilk sınavlar geride kalırken yavaş yavaş sonuçlar da açıklanıyor. e-Okul VBS giriş sayfası haberimizde

e okul

E okul VBS sistemi üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine erişim sağlanıyor. Bu yüzden be-okul öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği bir platform. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de yer alıyor. İşte yazılı sınav sonucu sorgulama E-okul girişi ekranı.

E-OKUL GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir. 

e-OKUL SİSTEMİNDEN NELER ÖĞRENİLİR?

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanacak ara tatil sistemi için tarih yaklaşıyor. Öğrenciler 18 - 22 Kasım haftasında okula gitmeyerek ara tatil yapacak. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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