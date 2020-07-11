Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu soran milyonlarca velinin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılı ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtlarının e-okul'da erişime açıldığını duyurdu. e-Okul üzerinden ayrıca adrese dayalı kayıt bilgisine ve okula başlama yaşı hesaplama yapılıyor. e okul ana sınıfı, ilk okul ve ortaokul kayıtları ile ilgili detaylar ve e-okul giriş sayfası haberimizde.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? (E-OKUL MEB İLKOKUL KAYIT SORGULAMA)

2020 - 2021 eğitim döneminde de çocukların gidebileceği okullar adrese dayalı bir şekilde belirleniyor. Bu nedenle veliler çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor. e-Okul sisteminde adreslere göre çocuğunuzun hangi okula kayıt edilebileceğini öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, açılan sayfada çocuğunuzun TC. Kimlik numarası doğum tarihi ve yazılı olan giriş kodu bilgilerini girmeniz gerekiyor.

E-OKUL SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA

Veliler, çocukların okula başlama yaşını, aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, çocuğun doğum tarihi bilgilerini girerek öğrenebiliyor.

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Okulların ne zaman, ne koşulda, nasıl açılacağının bütün öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin gündemi olduğuna işaret eden Selçuk, "Ancak bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.



Tek bir kişinin ihmalinin bile binlerce kişiyi etkilediğinin görüldüğünü vurgulayan Selçuk, "Eğer biz tedbiri bırakır, sosyal mesafeyi korumaz, maskemizi takmazsak çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakıp en temel hakları olan eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Bu, büyük bir vebaldir. Okullarımızın açılması ile ilgili çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı önceliğimizdir. Lütfen sizin de önceliğiniz maskeniz, sosyal mesafeniz ve tedbirleriniz olsun. Okulları hep birlikte açacağız." ifadelerini kullandı.



"Hepimize büyük bir vazife düşüyor"

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını, süreci en sağlıklı şekilde yürütmek adına çalışmalar yürüttüklerini ve her türlü tedbire göre yol alabilecek bir hareket kabiliyetlerinin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Şayet derlerse ki 'Okulları, gerekli şartları sağlayarak 31 Ağustos'ta açabilirsiniz', biz o şartları sağlar ve okullarımızı açarız. Derlerse ki 'bir süre daha açmayın', biz uzaktan eğitimle süreci yönetiriz. Derlerse ki 'tüm boyutlarıyla seyreltilmiş bir planlamayla açabilirsiniz', bu planlamaya uygun olarak okulları açabilecek imkanlara sahibiz. Diyebiliriz ki bu kararı, aldığımız ve alacağımız tedbirler belirleyecek.



Bu süreçte hepimize büyük bir vazife düşüyor. Lütfen, erken yaşta korku, kaygı ve belirsizlikle karşı karşıya kalan çocuklarımızı bu süreçten mümkün olduğunca uzak tutalım. Bilsinler ki tedbirleri alınmış bir okulları, kendilerini güvende hissedecekleri bir sınıfları ve onlara kendi evladı gibi göz kulak olan öğretmenleri olacak. Kendilerine de birtakım sorumluluklar düşecek, onlar da bunları yerine getirecekler. Her şey yoluna girecek ve yolunda gidecek. Bunların ne zaman olacağını, takvimin değişip değişmeyeceğini de bize Bilim Kurulu söyleyecek. Onların ne söyleyeceğini ise bugün sizin, benim, onun, yani hepimizin aldığı tedbirler belirleyecek."