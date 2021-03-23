Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

E-Okul neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? e-Okul öğrenci giriş ekranı

e-Okul sistemine giriş yapmakta güçlük çeken öğrenciler ve aileler "E-Okul neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

E-Okul neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? e-Okul öğrenci giriş ekranı

Türkiye genelinde öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmelerine yarayan e*Okul sisteminde erişim sorunu yaşanıyor. e-Okul çöktü mü? E-Okul neden açılmıyor? İşte e-Okul öğrenci giriş ekranı ve e-Okul hakkında merak edilen detaylar...

E-OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler yavaş bir şekilde e-Okul sistemine giriş yapabiliyor.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLA

E-OKUL VBS VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bu hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hemde veliler kullanabilmektedirler.

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Öğrenci Belgeleri

e-Okul’un bir diğer önemli özelliği de öğrenci belgesi alma sayfası. Bu özellik ile öğrenci ve veliler, okula gitmeden öğrenci belgesini e-imza’lı şekilde alabiliyor.

Ortalama Yükseltme Puanları

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Diploma Puanı

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

Davranış Notları

Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

Ders Notu Sorgulama

Öğrencilerin bir ders yılı içerisinde farklı derslerden aldığı yazılı ve sözlü notların sorgulandığı sayfadır.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Ortalama Yükseltme Puanları

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Nakil Durumu

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Okunan Kitaplar

Öğrencilerin bir eğitim öğretim yılı içerisinde okuduğu kitapları sorgulayabildiği sayfadır.

Sınav Tarihleri

Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Bakanlar Kurulu'nda kısıtlamalar geri gelecek mi?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman, hangi gün?
Ardahan'da 3 köy için karantina kararı - Haberler
GÜNDEMArdahan'da 3 köy için karantina kararı
Kadir Gecesi ne zaman 2021? Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? Kadir Gecesi oruç tutulur mu?
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman 2021?
İstinat duvarı çöken sitede 6 eve tahliye - Haberler
GÜNDEMİstinat duvarı çöken sitede 6 eve tahliye
Berat Kandili 2021: Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi nedir?
GÜNDEMBerat Kandili hangi gün?
Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan ayı hangi gün başlıyor?
GÜNDEMRamazan ayına geri sayım!
Giresun'da bir mahalleye bağlı yerleşim bölgesi karantinaya alındı
GÜNDEMBir mahalle karantinaya alındı
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2021? MSÜ sınav yerleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
GÜNDEMMSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2021?
SON DAKİKA HABERLERİ! Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya kar uyarısı! Tüm yurda uyarılar geldi
GÜNDEMİstanbul ve Ankara'ya kar uyarısı!
Konya’da çöken duvarın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
GÜNDEMKonya'da yürekleri dağlayan feci kaza!