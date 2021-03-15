e-Okul sistemine giriş yapamayan öğrenciler ve aileler "E-Okul neden açılmıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLA

E-OKUL VBS VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci numarasını karşınıza çıkan ekrana yazıp giriş butonuna tıklayın.

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde bu hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hemde veliler kullanabilmektedirler.

Yazılı Sonucu Sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Öğrenci Belgeleri

e-Okul’un bir diğer önemli özelliği de öğrenci belgesi alma sayfası. Bu özellik ile öğrenci ve veliler, okula gitmeden öğrenci belgesini e-imza’lı şekilde alabiliyor.

Ortalama Yükseltme Puanları

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Diploma Puanı

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

Davranış Notları

Davranış notu, ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışlarını ölçütler kullanılarak öğretmenler tarafından verilen nottur.

Ders Notu Sorgulama

Öğrencilerin bir ders yılı içerisinde farklı derslerden aldığı yazılı ve sözlü notların sorgulandığı sayfadır.

Ders Programı

e-Okul üzerinden öğrencilerin haftalık ve dönemlik ders programları istenildiği zaman öğreniliyor. Öğrenci ya da velinin sisteme kendi bilgileri ile giriş yaptıktan sonra açılan sayfa üzerinden kolayca ders programı görüntüleniyor.

Ortalama Yükseltme Puanları

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de yazılı sonucu sorgulama sayfası. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul’a giriş yaparak sonuçları istedikleri zaman öğrenebiliyorlar.

Sınav Bilgileri

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Nakil Durumu

e-Okul sayfasının en önemli özelliklerinden birisi de sınav bilgilerinin yer aldığı sayfa. Bu sayfa ile öğrenci ve veliler sınavda sorumlu olunan konulardan haberdar olabiliyor.

Okunan Kitaplar

Öğrencilerin bir eğitim öğretim yılı içerisinde okuduğu kitapları sorgulayabildiği sayfadır.

Sınav Tarihleri

Öğrenciler ve velilerin sözlü veya yazılı sınavların hangi tarihte gerçekleşeceğini sorgulayabildiği sayfadır.