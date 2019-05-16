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e-Okul VBS 2019 giriş sayfası! Not bilgisi ve devamsızlık öğrenme sayfası! Karne notu hesaplama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-okuldan not ve devamsızlık bilgilerini sorgulayacak. Karne notlarını da hesaplamaya başlayan öğrenciler e okula giriş yapıyor. İşte, 2019 Veli bilgilendirme sistemi e-okul giriş ekranı...

e-okul

Milli Eğitim Bakanlığı, ( MEB) E - okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne  (VBS) nasıl giriş yapılır? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı karne notu ve devamsızlık hesaplamaları için heyecan dorukta. İşte, VBS e-okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı...

MEB E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR (KARNE) HESAPLAMA

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018 - 2019 2. kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Böylece 17 Eylül'de başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi sona ererek, yaz tatili başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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