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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? VBS E Okul ile yazılı sınav notları sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrencilerin yazılı sınav notlarını öğrenmek çok basit! Ayrıca yenilenen tasarımı ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip oldu. Millî Eğitim Bakanlığı e-Okul giriş nasıl yapılır? Yazılı notları nasıl sorgulanır? İşte detaylı anlatım...

e-Okul

e-Okul Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu bu sistem; ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde görev alan öğretim görevlilerin, öğrencilerin güncel bilgilerini girdiği bir platform.  e-Okul 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kuruldu. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretim görevlilerinin öğrencilerin güncel bilgilerini girdiği ve Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden girilen bilgilerin anlık olarak görüntülenebildiği bir yer oldu. İşte e-Okul sisteminde yapılan işlemler...

E OKUL'DA NELER YAPILABİLİR?

  • Öğrenci devamsızlık bilgileri
  • Sınav sonuçları
  • Performans ödev değerlendirmeleri
  • Sözlü notları
  • Kanaat notları

 

gibi bilgiler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne öğretmenler tarafından giriliyor. Bu sistem sayesinde öğrencilerin başarı grafiğini anlık olarak takip edebiliyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Okul'a giriş için https://eokulyd.meb.gov.tr adresini ziyaret edin. Ardından açılan sayfadan kullanıcı bilgilerinizi girmeniz gerekir.

  • Resimdeki Rakamlar
  • Öğrenci T.C. Kimlik Numarası
  • Öğrenci Okul Numarası

 

Daha sonra giriş yaptıktan sonra yapacağını işleme göre seçim yapabilirsiniz. 

E OKUL VBS NEDİR? NASIL GİRİŞ YAPILIR?

 

 

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

 E OKUL E-DEVLET GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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