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Alkaş tarafından düzenlenen, e-ticaretin farklı ve öncelikli konularının ele alındığı, perakende sektörünün ve e-ticaret paydaşlarının sektöre katkı sağlayacak online canlı yayınlarla bir araya geldiği FutureCommerce360 Loading’in ikincisi dijital platformda canlı yayın olarak gerçekleştirildi.

22 Haziran Pazartesi günü saat gerçekleşen FC360 Loading serisinin ikincisinde 822 üst düzey sektör temsilcisinin katılım gösterdiği kaydedildi.

Webinarlarla ilgili konuşan Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "Korona günlerinde dijital dünyaya kılavuzluk etmek misyonuyla ayda bir kez FutureCommerce360 loading buluşmalarını gerçekleştirmeye başladık. İlk konferansımıza 950 kişi katıldı, bugün ise 822 kişi bizimle birlikte. Markamızın ve ticaretlerimizi digital dönüşümünü gerçekleştirmek çalışanlarında dijital dönüşümünü sağlamaktan geçiyor. E-ticaret ve perakende sektörünün 360 derece tüm paydaşlarına yönelik yeni içeriklerin üretileceği FC360 Loading serisinin ikincisinde katılımcılara “Önümüzdeki dönemde dijital ticaret yatırımlarınızı ne kadar artırmayı planlıyorsunuz?” diye sorduk ve sektör temsilcilerinden ise “%100’ün üzerinde arttırmayı hedefliyoruz” cevabını aldık" dedi.

Inveon Yönetici Ortağı Emir Alkaş da, "Koronavirüs salgını, e-ticaret sektörünü Moskova’da ilk McDonald's’ın açılması gibi geri dönüşü olmayacak şekilde etkiledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan, bizi de oldukça zorlayan bu dönemin kazananlarını 60'tan fazla iş ortağımızla değerlendirdik ve 3 ortak nokta belirledik; güçlü teknoloji, insan kaynakları ve karar verme mekanizmaları. Tüm bu tespitler de gösteriyor ki, esnek ve çevik teknoloji alt yapısına sahip, İK organizasyonlarına halihazırda yatırım yapmış olan, panikle değil süratle karar verme pratiğini kazanmış olan şirketler bu dönemde başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

'E-ticareti Önümüzdeki Dönemde Şekillendirecek Olan Trendler'

Nielsen Türkiye, Genel Müdür & Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan ve Nielsen Türkiye Tüketici Araştırma Direktörü Nur Serenli, “E-ticareti Önümüzdeki Dönemde Şekillendirecek Olan Trendler” başlıklı araştırmasını katılımcılarla ilk kez paylaştı.

Buna göre, teknoloji Covid-19 dönemiyle birlikte e-ticaret üzerinde katalizör işlevi görüyor, tüketici trendlerini şekillendirecek bu unsur çok boyutlu bir yapıya sahip. Teknolojinin katalizör rolü E-Ticaret’in yakın gelecekteki yapısını da belirleyecek.

Bu başlıkta küresel olarak 9 ana trend saptanırken bu trendler de, Abonelik Servisleri, Online’da Taze Gıdanın Yükselişi, Yeni Teslimat Trendleri, Social Commerce, AR/VR Kullanımı, Live Streaming, Yapay Zeka Kullanımı, Voice Commerce ve Yeni Ödeme Seçenekleri olarak sıralanıyor.

Etkinlikte konuşan P&G Türkiye Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu da, "Tüketicilerimizin değişen tüketim, alışveriş ve medya alışkanlıklarını izleyebilmek için Analitik ve İçgörü Departmanımız her hafta 400 tüketiciyle dijital ortamlarda görüşerek kantitatif sonuçları tüm organizasyonla paylaşıyor. Verinin yardımı ile tüketicilerimize kişiselleştirilmiş içerik ve iletişimle ulaşırken, bu veriler aynı zamanda bizim daha iyi ürünler geliştirmemizi ve günün sonunda da tüketicilerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor. Bu yetkinlikler sayesinde özellikle perakende anlamında günlük hatta saatlik değişimler yaşanırken, buna adapte olmayı başardık" dedi.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da, Tankut Turnaoğlu’nun “Bugün AVM’lerin kapanması bizim satış kanallarımı kapattı. AVM online ilişkisi nasıl olacak?” sorusunu ise, online ile AVM ilişkisinin nasıl olacağını ve konu ile ilgili geliştirilecek çözümlerin neler olacağını değerlendirdirek cevapladı.

Alkaş, "E-ticaretin henüz 5 duyuya ulaşamadığı ama e-ticaret ile fiziki mekan alışverişçiliğinin birleşmesini sağladığımız oranda her iki tarafta bu durumdan sinerjik olarak daha dinamik çıkacak. AVM’ler ve e-ticaret el ele daha güçlü bir hal alacak. Mekanlara yeniden ihtiyaç duyulacak ve alışveriş merkezleri de yeni formatlarla değişerek devam edecek" dedi.