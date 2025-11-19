e-ticaret'te hedef 5 trilyon TL'yi geçmek

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon TL’yi aştı. 600 bin 800 işletme e-ticaret faaliyetinde bulunurken, toplam işlem sayısı 5 milyar 910 milyon adede ulaştı.

Türkiye E-Ticaret Haftası ile, e-ticaret pazarının bu güçlü ilerlemesini dönüşüm vizyonuyla bir araya getirerek küresel ölçekte tanıtmayı ve uluslararası yatırımcılarla Türkiye arasında kalıcı iş birlikleri kurma hedefi hayata geçiriliyor.

Türkiye’nin 90 milyar dolarlık e-ticaret hacmini ve dijital ekonomideki yükselişini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen bu etkinliğin, bu yıl küresel teknoloji ve yatırım devlerini ilk kez Türkiye’de aynı sahnede buluşturmak için gerçekleştirileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi katkılarıyla 21–22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında "Yapay Zeka ile Dönüşen Ticaret", "Tüketici Zihni ve Davranış Bilimi", "Fintech Yenilikleri" ve "Sürdürülebilir Dijital Ticaret" gibi başlıklarda paneller düzenlenecek. Start-up'lar, markalar ve yatırımcılar S2B ve S2C görüşmeleriyle iş birliği fırsatları yaratırken; yapay zeka atölyeleri, girişimcilik oyunları, Dijital Zihinler ve Gelecek Fabrikası alanları yeni nesil ticaret modellerine ev sahipliği yapacağı vurgulandı. "KARA CUMA DEĞİL, TÜRKİYE E-TİCARET HAFTASI" T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa e-ticaret haftası ile Türkiye'nin 'Kara Cuma' gibi terimlerden sıyrılarak kendisine ait bir e-ticaret ekosistemi kurulacak bir dönemi olacağını vurguladı. Düzenlenecek çok geniş kapsamlı etkinliklerle pazaryerleri, e-ticaret yapanlar ve tüketicilerin bir araya gelebileceği ve bu ekosistemi genişletmek için çalışmalar yürütüleceği belirtti. Karaboğa, Türkiye'nin artık dijital ekonomide üretici bir ülke konumuna geldiğini söyleyerek, "E-ticaret, 90 milyar doları aşan hacmiyle büyümeye, istihdama ve ihracata doğrudan katkı sağlıyor; ekosistemi daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ise e-ticaretin ekonominin yeni büyüme motoru haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye’nin e-ihracatta bölgesel güç konumunu güçlendirdiğini ifade etti. “YABANCILAR YATIRIM YAPIYOR, TÜRK ÜRETİCİLER SATIYOR, DEĞER TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR” Toplantıda e-ticaret ekosisteminde yerli olarak hayata geçirilen şirketlerin pek çoğunun bir bir yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması sorusu üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, “Pazaryerlerinin satışları yabancı yatırım olarak görülüyor. Bunu olumsuz bir şey olarak görmemek lazım aksine yabancı şirketlerin Türkiye’de büyüyen bir ekosistemde başarılı şirketlere yaptığı yatırım olarak görmek lazım. Biz de bu ekosistemi büyütmek üzerine çalışıyoruz. Yabancı şirketler yatırım yapsa da, Türk üreticiler burada satış yapıyor. Değer Türkiye'de üretiliyor. Bizim için en önemlisi de bu” ifadelerini kullandı. “E-TİCARETTE KADINLARIN ETKİSİ BÜYÜYOR” Türkiye’de 601 bin e-ticaret satıcısı bulunduğunu da vurgulayan Yasin Karaboğa, “Bu rakamın yüzde 78'i şahıs işletmesi ve bunların yüzde 27.2'si kadınların işlettiği işletmeler. Bu işletmeci kadınların büyük çoğunluğu da 30-39 yaş aralığında. Biz de e-ticaret sektöründeki kadın işletmeci sayısını artırmak için teşviklerle katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.