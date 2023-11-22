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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet E-ticarette ilk 9 ayda yüzde 85 büyüme gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        İlk 9 ayda yüzde 85 büyüme gerçekleşti

        NielsenIQ, Türkiye'de sigara ve alkol hariç FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesinin 2023 yılının ilk 9 ayında yüzde 85 büyüme kaydettiğini açıkladı. Türkiye FMCG pazarı, 2023 yılının her bir çeyreğinde pozitif ve artan oranda bir hacimsel büyüme kaydederek, 2024'e doğru yol alırken güçlü bir büyüme temposu yakaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:26
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        E-ticarette büyüme sürüyor
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        E-ticaret sektörünün 2023 yılındaki büyümesi 9. ayda da sürdü. Yılın ilk 8 ayında yüzde 135'lik bir büyüme yakalayan sektörün dokuzuncu ayın sonunda da %85'lik bir büyüme yakaladığı açıklandı.

        Hacimsel daralmaların damga vurduğu dünya ve Avrupa FMCG pazarlarının aksine, Türkiye’nin pozitif hacim performansıyla güçlü biçimde ayrıştığını vurgulayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye FMCG pazarının hem offline hem de online büyümesiyle 2024’e doğru yol alırken güçlü ve güven veren bir büyüme performansı sergilediğini belirtti.

        EV TEMİZLİK, KİŞİSEL BAKIM VE ATIŞTIRMALIKLAR YÜKSELİŞTE

        Raporu yorumlayan Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesinin bileşenlerine baktığımızda, 2023 yılının gelinen bölümünde pozitif ve giderek artan hızda bir hacim performansı olduğunu görmekteyiz. Özellikle 3. çeyrekte %9,3 olarak gerçekleşen hacim büyümesi, çift haneli büyüme sınırına yaklaşmış durumda. Bu tablo, dünya ve Avrupa genelini düşündüğümüz zaman Türkiye’nin ne kadar güçlü bir pazar olduğunu göstermekte. Bu büyümenin alt bileşenlerine bakacak olursak, 3. çeyrekte ana grupların tamamının güçlü hacim büyümeleriyle (gıda %9,6, kişisel bakım %8,5, ev temizlik %5,9) toplam büyümeye pozitif katkıda bulunduklarını görmekteyiz. Yılın sonuna doğru ivmelenerek devam eden bu güçlü büyüme tablosu, 2024 için güven veriyor” ifadelerini kullandı.

        2023'ün ilk 3 çeyreğinde tüm alt kategorilerde güçlü ciro performansı görüldüğü; ciro performansının yanı sıra en çok hacim performansı gösteren alt grupların kişisel bakım, ev temizlik ve gıda altında ise içecekler ve atıştırmalıklar grupları olduğu paylaşıldı. Belirli büyüklüğün üzerindeki kategorilere bakıldığında, 2023'ün ilk 9 ayında en yüksek hacim büyümesi kaydeden ilk 5 kategorinin buzlu kahve (%49,4), enerji içecekleri (%33,3), cilt bakım ürünleri (%20,1), kuruyemiş (%18,8) ve buzlu çay (%18,8) olduğunu açıklandı.

        YÜZDE 129'LUK CİRO BÜYÜMESİ

        Raporda e-ticaretin yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %129 oranında bir ciro büyümesi kaydettiği belirtildi. Şekerel Erdoğan; kişisel bakım, ev bakım, yiyecek ve içecek gruplarında e-ticaret performansının özellikle yüksek olduğunun; bu kategorilerde FMCG e-ticaret paylarının geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş kaydettiğinin altını çizdi. E-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ev temizleyicileri, sabun ve duş jelleri, buzlu çay, saç kremi ve cilt bakım ürünleri olduğu vurgulandı

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